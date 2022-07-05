Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию

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В России не рассматривают возможность снижения или отмены ввозных пошлин для автомобилей. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

— Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях внешнего санкционного давления, — цитирует главу Минпромторга РИА Новости.

До этого Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в РФ стабилизируется, предпосылок к резким скачкам цен нет, наоборот, стоимость будет постепенно снижаться в течение года. Он отметил, что компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, однако для того, чтобы все изменения происходили мягче, Минпромторг пошел на меры поддержки спроса. Так министр ответил на вопрос, ждать ли постепенного небольшого снижения цен на автомобили в течение года.

Глава Минпромторга также рассказал, что санкционные меры доставили российской стороне некоторые неудобства, однако еще больше они ударили по Западу. Процесс «отрезвления» западных партнеров от их же ограничений уже был запущен.