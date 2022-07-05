СМИ: Второй наемник из Франции погиб от полученных ранений на Украине

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Уже второй французский наемник, который воевал на стороне ВСУ, скончался в результате артиллерийского обстрела. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили на радиостанции RTL.

— Второй французский боец умер на Украине. Адриан Д., молодой человек 20 лет, скончался от полученных ран 25 июня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что француз вошел в состав Вооруженных сил Украины в марте. Ранение от обстрела наемник получил рядом с Харьковом, передает РИА Новости.

Найденные на территории Лисичанска и Северодонецка документы, которые могут свидетельствовать о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что иностранные инструкторы планировали фортификацию украинских сил в Лисичанске и Северодонецке, а также ставили соответствующие задачи подразделениям. По словам Мирошника, в настоящее время спецслужбы ЛНР и РФ выясняют, какие именно функции выполняли зарубежные бойцы в ВСУ.