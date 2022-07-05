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Алиханов предупредил Евросоюз о наличии «крайнего ответа» на блокировку транзита

Араз Салехов
В мире
Алиханов предупредил Евросоюз о наличии «крайнего ответа» на блокировку транзита
Фото: Администрация президента РФ

У России существует «крайний ответ» экономического характера в том случае, если Евросоюз продолжит блокировать транзит. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие, — отметил он.

При этом глава региона добавил, что подобными действиями европейцы ухудшают жизнь миллиона человек, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Алиханов считает, что данный вопрос можно будет решить только тогда, когда ЕС объявит о принятии нового пакета санкций с исключениями. Также губернатор подчеркнул, что участники союза могут внести ряд изменений в уже введенные ограничительные меры.

Так, литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

Калининградская область Антон Алиханов Железные дороги
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