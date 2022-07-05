Алиханов назвал способы решения вопроса с транзитом в Калининградскую область

Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во вторник, 5 июля, заявил, что работа по решению вопроса с транспортной блокадой региона продолжается, есть шанс, что она будет завершена с положительным итогом.

По его словам, вопрос можно будет решить только тогда, когда Европейский союз примет новый пакет санкций с исключениями либо внесет изменения в уже введенные ограничительные меры.

— С точки зрения устойчивости юридической позиции, конечно, либо по первому, либо по второму треку надо дойти до конца, — цитирует губернатора РИА Новости.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Влияние Евросоюза на Литву гораздо меньше, чем влияние Америки. Чтобы Литва отменила ограничения на транзит грузов из Центральной России в Калининградскую область, необходимо указание от Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, для Литвы практически некритична позиция ЕС в вопросах транзита.