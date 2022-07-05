Врач-психиатр рассказал, какие лекарства могут привести к лишению водительских прав

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Препараты групп нейролептиков, транквилизаторов, антиконвульсантов и антидепрессантов способны показать наличие психотропных веществ в крови при медосвидетельствовании. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун.

— Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал: корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. Список можно дополнить еще и кодеинсодержащими препаратами, — сказал он.

Специалист добавил, что применение подобных веществ может привести водителя к административной ответственности и лишить права управлять транспортом за факты «употребления наркотических веществ». По словам Ковтуна, такая практика существует давно.

Врач отметил, что на упаковках препаратов, которые содержат корвалол, цитрин и димедрол, пишется о возможных побочных действиях. Однако не уточняется, что есть риск лишения водительских прав. Нарколог порекомендовал гражданам читать состав лекарства перед применением, если есть планы сесть за руль.

До этого Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков предложил маркировать упаковки таких лекарств, чтобы приобретающий их человек сразу видел, что управлять машиной после их употребления будет нельзя.