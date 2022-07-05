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Около 27 тысяч обращений о программе реновации поступило от москвичей в этом году

Александр Афонин

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 27 тысяч обращений о программе реновации поступило от москвичей в этом году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала года сотрудники департамента градостроительной политики, единого контактного центра Стройкомплекса и общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации получили около 27 тысяч обращений от жителей столицы. Об этом сообщил глава департамента Сергей Левкин во вторник, 5 июля.

— Чаще всего жители обращаются в общественный штаб: с начала года через него поступило более 15 тысяч обращений, в единый контактный центр — более 8,5 тысячи. Непосредственно в департаменте градостроительной политики обработано более 3,5 тысячи обращений, — сказал он.

Отмечается, что чаще всего москвичей интересуют этапы и сроки переселения, подбор стартовых площадок и порядок предоставления жилья.

Председатель Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко добавил, что количество обращений в штаб сохраняется на прежнем уровне. По его словам, это говорит о доверии жителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что по итогам первых шести месяцев этого года в столице идет наиболее активный переезд по программе реновации в Люблине, Царицыне, Рязанском, Измайлове и поселении Мосрентген. Там переезжают более 8,6 тысячи семей.

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