Трихолог рассказала, как правильно сушить волосы

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Врач-дерматолог, трихолог Наталья Козлова рассказала, как правильно сушить волосы.

Врач отметила, что долгое время эксперты считали, что естественный способ сушки для волос будет более полезным. Однако, согласно недавним исследованиям, грамотное использование фена лучше сказывается на состоянии волос.

Как отмечают ученые, использование фена на корректном расстоянии и при правильной температуре не причинит вреда волосам.

Наталья Козлова отметила, что лучший способ сушки следующий: сначала необходимо дать волосам высохнуть естественным путем, примерно на 70–80 процентов. Затем нужно включить фен на холодный воздух и обдувать волосы на расстоянии 5–6 сантиметров от головы, передает aif.ru.

Врач-дерматолог Александр Чижов дал советы, как избежать раздражения после бритья. Эксперт отметил, что даже в случае спешки не стоит сбривать волоски с сухой кожи — велик риск ее травмировать.