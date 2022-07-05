ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 150 украинских военных в Харькове

Фото: Минобороны РФ

Российская армия с помощью высокоточного оружия ликвидировала в Харькове около 150 военных из состава ВСУ и 12 единиц украинской техники. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

— В городе Харьков высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, — цитирует представителя оборонного ведомства ТАСС.

До этого руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные силы Украины установили военную технику на территории жилых домов Харькова и не позволяют мирному населению эвакуироваться в безопасные районы города.

Также стало известно, что российские военнослужащие уничтожили около 120 наемников на окраине города Николаева. В районе населенного пункта Спорное российские военные уничтожили подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады Украины. Также был ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны.