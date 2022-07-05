Заселение первой новостройки по реновации в Отрадном начнется в конце года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Олонецкая улица, 21Б Карта всех событий

В столичном районе Отрадное в июне ввели в эксплуатацию первую новостройку по программе реновации. Ее заселение стартует в конце года. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В новостройку запланирован переезд около 300 жителей из двух расположенных поблизости пятиэтажек по адресу Отрадный проезд, дома 6 и 8, — сказал он.

Отмечается, что после переезда жителей старые постройки будут демонтированы. На их месте начнется строительство нового дома по программе реновации. На данный момент специалисты приступили к проектированию новостройки.

Всего же в Отрадном по программе реновации будет расселено семь домов. В них проживает около 1,3 тысячи москвичей. Общая площадь зданий составила более 20 тысяч квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что по итогам первых шести месяцев этого года в столице идет наиболее активный переезд по программе реновации в Люблине, Царицыне, Рязанском, Измайлове и поселении Мосрентген. Там переезжают более 8,6 тысячи семей.