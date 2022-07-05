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Два трамвая задерживают в Басманном райне из-за ДТП на путях

Александр Афонин
Происшествия
Два трамвая задерживают в Басманном райне из-за ДТП на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Верхний Сусальный переулок Карта всех событий

В Басманном районе города задерживаются трамваи двух маршрутов. Причиной стало ДТП на путях. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 5 июля.

Уточняется, что инцидент произошел в Верхнем Сусальном переулке, в районе остановки «Курский вокзал». В результате аварии задерживаются трамваи маршрутов №45 и 26.

В связи с этим, маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на улице Бориса Галушкина задерживаются трамваи двух маршрутов, из-за ДТП на путях с участием двух автомобилей. В результате аварии задерживались трамваи маршрутов № 11 и 25. Позже стало известно, что движение транспорта восстановили.

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