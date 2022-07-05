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Движение трамваев на севере Москвы восстановили

Александр Афонин
Город
Движение трамваев на севере Москвы восстановили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Бориса Галушкина Карта всех событий

Специалисты восстановили движение двух трамвайных маршрутов на улице Бориса Галушкина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 5 июля.

— Восстановлено движение трамваев на улице Бориса Галушкина, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на улице Бориса Галушкина задерживаются два трамвайных маршрута. Причиной стало ДТП на путях с участием двух автомобилей. Уточняется, что инцидент произошел в районе остановки «Площадь Академика Люльки». В результате аварии задерживались трамваи маршрутов №11 и 25.

Накануне стало известно, что на время проведения оперативных работ в дополнение к трамваям на Живописной улице начали курсировать автобусы. Уточняется, что маршрут трамвая № 28 больше не будет работать, а на маршруте № 31 увеличены интервалы. Также в дополнение к трамваям работает временный маршрут автобуса № 028.

Кроме того, с 5 июля по 24 сентября ограничат движение на 77-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Это связано с проведением строительных работ.

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