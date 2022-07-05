Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

Фото: Администрация президента РФ

Информация об отказе председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Россию не имеет ничего общего с реальностью. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет. Это не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию, — отметил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что все визиты будут осуществлены в случае ослабления ковидных ограничений в Китае, сообщает РИА Новости.

Авторы японской газеты Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что председатель Китая отказался от приглашения президента России Владимира Путина посетить его страну из-за коронавирусной пандемии. Также авторы издания считают, что Си Цзиньпин старается в преддверии съезда Компартии Китая осенью 2022 года не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике, поскольку он собирается остаться на третий срок у власти.