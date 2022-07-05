Владельцам ресторанов в Москве посоветовали закрыть летние веранды из-за непогоды

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Власти Москвы рекомендовали владельцам ресторанов и кафе закрыть летние веранды 5 июля в связи с сильными порывами ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

— В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 5 июля ожидается усиление порывистого ветра до 17 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду, <...> кратковременный дождь и гроза, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — говорится в сообщении.

Помимо этого, владельцам ресторанов и кафе посоветовали укрепить все конструкции и закрыть зонты, передает ТАСС.

До этого стало известно, что во вторник, 5 июля, в Москве ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. В МЧС призвали столичных автомобилистов быть осторожнее на дороге и избегать резких маневров, а пешеходов — не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.