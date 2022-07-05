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Квентин Тарантино стал отцом во второй раз

Александр Афонин
Общество
Квентин Тарантино стал отцом во второй раз
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино стал отцом во второй раз, у него родилась дочь. Об этом сообщило издание The Mirror во вторник, 5 июля.

Уточняется, что малышка появилась на свет 2 июля. Для сценариста и его супруги певицы Даниэлы Пик это уже второй общий ребенок. До этого у пары родился мальчик. Его назвали Лео, сейчас ему уже два года. О пополнении в семье они сообщили в феврале этого года, передает Lenta.Ru.

Первая встреча Тарантино и Пик состоялась в 2009 году. Тогда режиссер прилетел в Израиль на премьеру своего фильма «Бесславные ублюдки» и познакомился с певицей. Спустя две недели они вышли на красную дорожку в Лос-Анджелесе и назвали себя парой. Однако через пару месяцев они расстались.

Свои отношения они возобновили лишь в 2016 году. В начале июля 2017 года пара объявила о своей помолвке. Через год они сыграли свадьбу.

28 июня ряд СМИ сообщили, что телеведущая Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. По предварительной информации, она родила своему мужу Владу Топалову девочку. Однако позже представитель Тодоренко опровергла информацию о рождении второго ребенка.

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