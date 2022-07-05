В деле экс-замглавы Минпросвещения Раковой появится новый эпизод

Фото: roscongress / Анна Горбань

Экс-замминистру просвещения Марине Раковой в скором времени предъявят новое обвинение. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Это будет уже четвертый эпизод по мошенничеству. Речь вновь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудника министерства в РАНХиГС.

— Сумма ущерба по новому эпизоду уточняется, — заключил собеседник «ВМ».

Раковой уже предъявлены обвинения в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения России в ФИРО РАНХиГС. Какие-либо работы в образовательной организации эти люди не выполняли, а заработная плата начислялась регулярно. Таким образом, учебному заведению был причинен ущерб в размере 20 миллионов рублей.

Еще одно фиктивное трудоустройство сотрудника Минпросвещения было вынесено в отдельный эпизод — в этом случае ущерб вузу составил один миллион рублей.

В 2019 году чиновница проводила махинации с государственными контрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования.

Эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям: ущерб превысил 50 миллионов рублей.

Подробнее о деле Раковой читайте в материале «Вечерней Москвы».