«Открыт для всех»: Асмус призналась, почему боялась сниматься с Козловским

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус призналась, что при первой работе с актером Данилой Козловским у нее было сильное волнение. По ее словам, она боялась, что ее «зажмут».

— Многие почему-то думают, что Даня надменный, что у него во лбу звезда, но это не так. Скажу честно, я переживала перед съемками, ведь он без преувеличения звезда. Мне казалось, что он актерски просто зажмет меня на площадке, но этого не произошло, — сказала она.

Актриса отметила, что считает Козловского настоящим профессионалом и хорошим человеком. После первого опыта она убедилась в комфорте при работе с ним. По ее словам, актер «открыт для всех» и может спокойно общаться как с режиссером, так и с массовкой, передает «Телепрограмма».

До этого известный российский актер и музыкант Станислав Ярушин, прославившийся благодаря комедийному ситкому «Универ», отреагировал на критику действий российских властей со стороны знаменитостей, покинувших страну. Артист считает себя патриотом, поэтому не может понять решения некоторых своих коллег.