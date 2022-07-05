Экс-замруководителя ФНФРО РАНХиГС Евгению Заку предъявят новое обвинение

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Бывшему заместителю генерального директора «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО) РАНХиГС Евгению Заку в скором времени могут предъявить новое обвинение. Это будет уже третий эпизод о мошенничестве. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Зак является фигурантом дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой, и это уже третий эпизод мошенничества, который ему вменяют.

По предварительным данным, эпизод связан с фиктивным трудоустройством сотрудника министерства в РАНХиГС.

Ранее сообщалось, что еще одному фигуранту этого уголовного дела — ректору РАНХиГС Владимиру Мау — предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества.

Подробнее о деле Раковой читайте в материале «Вечерней Москвы».