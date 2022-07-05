Сенатор Святенко предложила ускорить регистрацию медпрепаратов отечественного производства

Фото: Пресс-служба Совфеда

Представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко во вторник, 5 июля, выразила необходимость в ускорении регистрации произведенных в России медицинских препаратов и оперативном введении на рынок лекарств и медизделий столичного фармкластера.

— В Москве уже формируется сильный кластер производства медпрепаратов и медизделий, на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разворачиваются новые производства, работают широкие меры поддержки как отрасли в целом, так и способствующие развитию наукоемких технологий. <...> Однако также важно работать над мерами по снятию административных барьеров, — заявила Святенко.

По ее словам, недавно правительство России приняло постановление об упрощении и ускорении процедуры регистрации отечественных изделий. Сейчас, считает сенатор, необходимо увеличить число сотрудников отделов регистрации Росздравнадзора, создать сеть НИИ испытательной медтехники в каждом федеральном округе государства, а также поддержать и смежные с медицинской сферой отрасли.

В этом ключе Святенко в составе группы сенаторов и депутатов вышла с инициативой о выводе спиртосодержащих полиграфических красок из-под акциза. Помимо этого, представитель Мосгордумы подчеркнула, что во избежание дефицита препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями планируется ввести налоговые льготы для фонда «Круг добра», передает агентство городских новостей «Москва».

На фоне санкций США и стран Европейского союза из России ушли многие фармацевтические компании. В связи с этим периодически люди впадают в панику: а чем же мы будем лечиться? Власти не раз успокаивали население по этому поводу, но приступы истерии случаются все равно. «Вечерняя Москва» рассказала о том, как перестраивается фармрынок в непростых нынешних условиях и какие изменения ожидают отрасль в ближайшем будущем.