Эксперты оценили ситуацию на рынке вторичной недвижимости

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Эксперты рассказали, какая ситуация наблюдается в настоящее время на рынке вторичной недвижимости.

Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич отметила, что пока люди опасаются крупных сделок, но ситуация меняется с каждым днем. По ее мнению, до конца лета ценообразование во вторичном секторе жилья будет идти в текущем коридоре, с незначительным снижением цен до 5 процентов в зависимости от локации.

Директор управления вторичного рынка «ИНКОМ-недвижимости» Сергей Шлома отметил, что именно вторичное предложение сегодня наиболее доступно покупателю, даже несмотря на отсутствие льготной ипотеки в этом сегменте недвижимости. По его оценке, рост цен в этом сегменте маловероятен. До конца года они могут снизиться примерно на 8 процентов, передает Life.ru.

Он также добавил, что в последнее время инвесторов стали интересовать недорогие квартиры на вторичном рынке Подмосковья.

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Москве по итогам июня составил порядка 45,5 тысячи квартир. Об этом сообщили в пресс-службе риелторской компании «Миэль» в понедельник, 4 июля.