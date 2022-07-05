Бригады ГУП «Мосводосток» вышли на дежурство в столице из-за непогоды

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Бригады ГУП «Мосводосток» вышли на дежурство на улицы столицы из-за непогоды. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы во вторник, 5 июля.

— Под особым контролем — проезжая часть, дворовые территории, остановки общественного транспорта, участки понижения рельефа местности. Сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» в соцсети «ВКонтакте» или отметив канал предприятия в Telegram, — говорится в сообщении.

Во вторник, 5 июля, в Москве ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. В МЧС призвали столичных автомобилистов быть осторожнее на дороге и избегать резких маневров, а пешеходов — не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В связи с непогодой в столице городские службы переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Кроме того, под особым контролем будут находиться объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.