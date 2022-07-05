Песков прокомментировал советы обновить технику для экономии газа в ЕС

Фото: Администрация президента РФ

Призывы обновить технику, чтобы уменьшить затраты энергии в Евросоюзе, выгодны Вашингтону, а не Москве. Об этом во вторник, 5 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Старая техника является не «другом Путина», а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа. Дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

До этого обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас выразил мнение, что жителям Европы стоит отказаться от старой бытовой техники, чтобы не поддерживать Россию. По его словам, экономия электрической энергии связана с экономией природного газа, так как значительная часть электричества в ЕС вырабатывается из-за сжигания газа. В то же время домашняя техника расходует огромное количество энергии. По словам Бласа, субсидии на энергоэффективные приборы могут помочь европейцам запастись газовым топливом на зимний период.

В свою очередь авторы британского журнала The Economist считают, что Европа столкнулась с невезением в энергетической войне против России. Как прогнозируется в статье, страны континента останутся без 2,5 процента поставок голубого топлива.