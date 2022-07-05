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Нидерланды приступили к ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Антон Махов
В мире
Нидерланды приступили к ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: Pixabay

Власти Нидерландов активно работают над скорейшей ратификацией протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом во вторник, 5 июля, заявил глава Министерства иностранных дел королевства Вопке Хукстра.

— Кабмин усердно работает над его (присоединением Швеции и Финляндии к НАТО — прим. «ВМ») скорейшей ратификацией парламентом Нидерландов. Мы надеемся на тесное сотрудничество в сфере коллективной безопасности с нашими замечательными партнерами — Швецией и Финляндией, — рассказал Хукстра в социальной сети.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит Североатлантический альянс, также написал Хукстра на своей странице в Twitter.

Главы Министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО во вторник, 5 июля.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня. Также в ходе саммита альянса была принята новая стратегическая концепция, в которой Россия названа главной угрозой безопасности блока.

Согласно ей, альянс не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угроз.

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