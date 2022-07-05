Нидерланды приступили к ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Pixabay

Власти Нидерландов активно работают над скорейшей ратификацией протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом во вторник, 5 июля, заявил глава Министерства иностранных дел королевства Вопке Хукстра.

— Кабмин усердно работает над его (присоединением Швеции и Финляндии к НАТО — прим. «ВМ») скорейшей ратификацией парламентом Нидерландов. Мы надеемся на тесное сотрудничество в сфере коллективной безопасности с нашими замечательными партнерами — Швецией и Финляндией, — рассказал Хукстра в социальной сети.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит Североатлантический альянс, также написал Хукстра на своей странице в Twitter.

Главы Министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО во вторник, 5 июля.