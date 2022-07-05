ГД приняла закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.

После принятия закона гражданский персонал Вооруженных сил РФ, ремонтные бригады, врачи и прочие специалисты смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ, говорится в документе.

До этого Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 10 процентов с 1 июня. Законом также предусматривается возможность прохождения военной службы военными, которые признаны негодными, но награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях.

Также стало известно, что Пенсионный фонд России объявил о досрочном перечислении пособий для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.