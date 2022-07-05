Мошенник похитил у мужчины 900 тысяч рублей под предлогом продажи автомобилей

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Злоумышленник украл у мужчины 900 тысяч рублей, обманув его при продаже автомобилей. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным ведомства, мошенник разместил на сайте объявлений предложение об аренде принадлежащих ему двух иномарок стоимостью 450 тысяч рублей каждая. Данное предложение заинтересовало одного из москвичей. После заключения договора владелец автомобилей передал их арендатору. Однако условия прописанных договоренностей не были выполнены.

В ходе расследования, сотрудники МВД выяснили, что злоумышленник продал транспортные средства неустановленному лицу в другом городе. Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

Вскоре после кражи злоумышленника задержали на улице Липчанского. Им оказался 39-летний иногородний житель. Уточняется, что денежные средства были потрачены в полном объеме до приезда сотрудников правоохранительных органов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в этот же день оказался задержанным налетчик, похитивший у курьера товар — телефон стоимостью более 600 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к преступлению оказался причастен безработный 23-летний местный житель. Телефон он успел продать, а деньгами распорядился по своему усмотрению.