Названы знаки зодиака, которые предпочитают одиночество

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Астрологи перечислили знаки зодиака, представители которых являются прирожденными одиночками, а попытка создать с ними семью — обречена на провал.

Близнецы

Это самый общительный, образованный и остроумный знак зодиака. Кроме он легко и непринужденно заводит многочисленные знакомства. При этом, длительных связей Близнец избегает, так как уверен — жизнь слишком интересна и разнообразна, чтобы посвящать ее одному человеку.

Дева

Девы отличаются тяжелым и неуживчивым характером. Они не любят быть в одиночестве и хотят создать семью, но слишком много требуют от своего партнера. Также бесконечными придирками Дева способна вывести из себя даже самого миролюбивого и сдержанного человека.

Скорпион

Зачастую Скорпион остается в одиночестве только потому, что находится в вечном поиске более подходящего для себя человека, ведь по его мнению, он достоин только самого лучшего, передает портал gorodche.ru.

Также, астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых созданы для семейной жизни. Так, женщины-Овны очень активны, умеют удивлять и готовы всегда поддерживать свою вторую половинку.