Астрологи назвали знаки зодиака, которым никогда нельзя верить

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Среди знаков зодиака есть те, которым доверять просто невозможно в силу различных обстоятельств. Так, астрологи обозначили шесть таких знаков зодиака.

Водолей — 6 место

Дело в том, что для Водолея быть честным и заслуживать чье-то доверие — разные вещи. Будучи нестандартными мыслителями и фантазерами, они часто опускают важные мелочи, воплощая свои задумки в реальность. В связи с этим выглядят непоследовательными и ненадежными.

Дева — 5 место

С одной стороны, может показаться, что Дева лишняя в этом списке, поскольку они не используют наглый обман в качестве достижения своих целей. В ходе беседы они могут выявить скрытые, но важные детали, которые потом можно будет использовать против других людей.

Рыбы — 4 место

Самый мечтательный из знаков зодиака. Их легкость не позволяет сдерживать слово. Да, они приятные собеседники для легкого общения, но очень ненадежные партнеры в действительно важных делах.

Овен — 3 место

Овны стремятся быть первыми и лучшими во всем. И у них на это есть силы: их внутренний огонь делает их похожими на вечный двигатель, который не остановится ни перед чем. Однако в случае соперничества Овны могут пойти на любые пакости. В связи с этим любому визави необходимо быть готовым к коварной лжи со их стороны.

Близнецы — 2 место

Близнецы — крайне одаренный знак зодиака. Их общительность позволяет выявить для себя выгоду в любой компании. А это значит, что их мнение может меняться как флюгер в ветреную погоду: сегодня они поддерживают одних, завтра — других, а послезавтра — третьих.

Стрелец — 1 место

Стрельцы по своей природе считаются одним из самых открытых и прямолинейных знаков зодиака. Однако представители этого знака больше всех остальных склонны менять свою жизнь — имя в паспорте, карьеру, друзей, место прописки, работу и так далее. Человеку стоит дважды подумать перед тем, как рассказывать что-либо о себе Стрельцу. Этому знаку, увы, сложно удержать язык за зубами и не поделиться информацией о вас, сообщает сайт Marie Claire.

Помимо этого, астрологи перечислили знаки зодиака, представители которых являются прирожденными одиночками, а попытка создать с ними семью — обречена на провал.