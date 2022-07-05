Депутат ГД назвал срок командировки в Донбасс для получения статуса ветерана гражданским

Фото: Пресс-служба Госдумы

Для получения статуса ветерана боевых действий военкорам, а также гражданским лицам будет достаточно одного дня командировки. Об этом во вторник 5 июля, сообщил один из авторов законодательной инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

По его словам, закон никаких сроков не устанавливает, главное — чтобы командировка была официально оформлена. Депутат также не исключил, что статус ветерана, без привязки к срокам командировки, могут получить и другие гражданские лица, передает РИА Новости.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в специальной военной операции России на Украине.

После принятия закона гражданский персонал Вооруженных сил РФ, ремонтные бригады, врачи и прочие специалисты смогут получить соответствующие меры социальной поддержки.

Также стало известно, что Пенсионный фонд России объявил о досрочном перечислении пособий для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.