Уголовное дело возбудили после падения ребенка с высоты седьмого этажа

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Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на востоке Москвы. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, установлено, что ребенок залез на тумбу у подоконника и выпал из окна.

— В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметила Иванова.

Кроме того, допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы случившегося.

Трагедия произошла на 8-й улице Соколиной Горы. Из окна седьмого этажа выпал двухлетний ребенок. Девочка скончалась на месте происшествия от полученных травм.