Сестра Фриске рассказала о своей борьбе с раком четвертой степени

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Двоюродная сестра скончавшейся от онкологического заболевания певицы Жанны Фриске Татьяна Гончаренко рассказала подписчикам подробности своей борьбы с раком четвертой стадии.

— Когда сказали, что очень агрессивный вид рака четвертой степени, но ты по жизни борец и проходишь химию раз в неделю без перерывов до сентября, — призналась она.

В свою очередь родная сестра покойной певицы Наталья Фриске отметила, что у двоюродной сестры есть шанс на выздоровление. При этом сама Гончаренко отметила, что старается держаться молодцом и не отчаиваться. На данный момент она находится в Турции и проходит лечение, передает издание «Аргументы и факты».

Онкологию у Гончаренко выявили 11 лет назад, однако с помощью ранней диагностики рак удалось нейтрализовать. Позже стало известно о рецидиве недуга: у двоюродной сестры пошли метастазы в печень и позвоночник. Врачи не дают никаких надежд на выздоровление, а шансы на ее выживание сводятся к нулю.

До этого Наталья Фриске попросила у своей аудитории в соцсетях финансовой помощи, так как дорогостоящее лечение Гончаренко самостоятельно оплатить не в силах.