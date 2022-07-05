Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В отдельных районах столицы выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, наиболее интенсивный дождь прошел на востоке столицы, где выпало 58 миллиметров осадков, что составляет 62 процента от месячной нормы. При этом ветер повалил 17 деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят их.

— По состоянию на 21:00, скоплений воды не зафиксировано. Весь объем осадков приняла водосточная сеть. Вновь дожди ожидаются завтра днем, — говорится в сообщении.

Около 290 единиц техники и 300 бригад ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города. Отмечается, что городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в регионе установилась сильная жара, но при этом наблюдаются весьма интенсивные осадки. По его словам, в четверг ситуация изменится. Сильная жара сменится умеренной погодой, воздух прогреется до плюс 25 градусов.