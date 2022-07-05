МО: Украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в Донецкой народной республике, чтобы обвинить армию России в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— По имеющейся достоверной информации в Николаевке Донецкой Народной Республики боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ. Для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС украинские неонацисты завезли емкости с жидким хлором, которые они заминировали и планируют подорвать при подходе подразделений российских войск и формирований Донецкой народной Республики, — рассказал Мизинцев.

Он отметил, что Россия заранее предупреждает Запад о провокации, сообщает РИА Новости.

Недавно стало известно, что ВСУ планируют взорвать мосты в Сумской области через реку Крыгу, после чего они обвинят в этом Россию.

По словам Мизинцева, это в очередной раз происходит с молчаливого согласия Запада, который предпочитает закрывать глаза на бесчинства украинских военных.