Подмосковье включили в эксперимент со спецмаркировкой импортируемого алкоголя

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Московская область вошла в список территорий, где проводят эксперимент по маркировке импортируемой в Россию алкогольной продукции специальными федеральными марками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов России во вторник, 5 июля.

— Московская область вошла в перечень территорий проведения эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя, — сообщает Telegram-канал ведомства.

Так, согласно постановлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, увеличение территорий проводимого эксперимента поможет минимизировать дополнительные затраты российских импортеров алкоголя на межрегиональную транспортировку. При этом, все заинтересованные стороны примут участие на добровольной основе.

В ведомстве также напомнили, что эксперимент по маркировке стартовал еще в 2021 году в Калининградской области, а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Смоленской областях и в Краснодарском крае.

До этого крупнейший мировой производитель алкогольной продукции Diageo, куда входят Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России.