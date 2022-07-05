Канада первой ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

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Первой страной НАТО, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, стала Канада. Об этом во вторник, 5 июля, рассказал глава канадского правительства Джастин Трюдо.

— Сегодня (5 июля — прим. «ВМ») Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает две страны к полноправному членству, — заявил Трюдо.

Также он выразил уверенность, что обе страны смогут эффективно и быстро стать частью НАТО, сообщает ТАСС.

Власти Нидерландов тоже активно работают над скорейшей ратификацией протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня.

Члены альянса договорились о подписании протокола о вступлении данных государств. Теперь решение должны будут ратифицировать парламенты 29 членов НАТО, с учетом ратификации со стороны Канады.

В свою очередь саммит альянса принял новую стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой его безопасности.