СМИ: Число детей, отравившихся в частном детсаду в Москве, увеличилось до 27

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Число детей, которые отравились в частном детском саду в Москве, возросло до 27 человек. Восемь пострадавших доставили в больницы.

Остальных отравившихся малышей забрали родители.

У пострадавших детей сразу после приема пищи возникла рвота. Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь, сообщает РЕН ТВ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудники столичной прокуратуры выехали на место происшествия. Проводится проверка.

Подозреваемых в рамках данного дела пока нет.