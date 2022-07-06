Суд постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума
Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических нарушений, компания будет обжаловать данное решение. Об этом сообщили во вторник, 5 июля, РИА Новости в консорциуме.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко ранее поручила Росморречфлоту, Росприроднадзору и Ростехнадзору провести оценку технического состояния опасных объектов КТК и соблюдения экологических требований при их эксплуатации до 25 апреля.
Южное управление Ространснадзора 6 мая провело проверку компании, по итогам которой выявило ряд документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. КТК выдали предписание об устранении нарушений до 30 ноября 2022 года.
— Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток. Суда удовлетворил требования частично: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток, — сообщили в консорциуме агентству.
19 мая мазут из законсервированного нефтеналивного пирса разлился в бухте Рудная в Приморье. Протяженность пятна составила около двух километров. Специалисты ликвидировали последствия инцидента.