Суд постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума

Фото: пресс-служба суда

Суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических нарушений, компания будет обжаловать данное решение. Об этом сообщили во вторник, 5 июля, РИА Новости в консорциуме.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко ранее поручила Росморречфлоту, Росприроднадзору и Ростехнадзору провести оценку технического состояния опасных объектов КТК и соблюдения экологических требований при их эксплуатации до 25 апреля.

Южное управление Ространснадзора 6 мая провело проверку компании, по итогам которой выявило ряд документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. КТК выдали предписание об устранении нарушений до 30 ноября 2022 года.

— Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток. Суда удовлетворил требования частично: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток, — сообщили в консорциуме агентству.

19 мая мазут из законсервированного нефтеналивного пирса разлился в бухте Рудная в Приморье. Протяженность пятна составила около двух километров. Специалисты ликвидировали последствия инцидента.