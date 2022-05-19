Мазут из законсервированного нефтеналивного пирса разлился в приморской бухте Рудная

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Мазут из законсервированного нефтеналивного пирса разлился в бухте Рудная в Приморье. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил источник в природоохранной прокуратуре Владивостока.

По его данным, протяженность пятна составляет около двух километров. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия инцидента.

Уточняется, что источником утечки мазута является нефтеналивной пирс, который был законсервирован около 16 лет назад. В процессе консервации объект очистили от нефти, однако остатки мазута могли попасть в воду при разрушении пирса зимой.

В результате случившегося мазут загрязнил береговую полосу.

По данным специалистов, нефтепродукт не привел к гибели водных биологических ресурсов, передает РИА Новости.

7 августа прошлого года разлив нефтепродуктов произошел рядом с Новороссийском. Это случилось во время перекачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Нефть перекачивали из погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, чья пресс-служба изначально сообщала о разливе на площади 200 квадратных метров. Позже благодаря спутниковым снимкам удалось установить, что площадь пятна от выброса горючего составила 80 квадратных километров.