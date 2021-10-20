Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском

Фото: Instagram / _svetlana__radionova_

Сумма ущерба природе от разлива нефтепродуктов в Черном море около Новороссийска в августе составила 4,48 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в среду, 20 октября.

— Федеральная служба по надзору в сфере природопользования посчитала ущерб от последствий разлива нефти в акватории Черного моря в Новороссийске, — рассказала руководитель ведомства.

Он составил 4 482 397 831 рубль, отметила Радионова на странице в Instagram.

Разлив нефтепродуктов рядом с Новороссийском произошел 7 августа во время перекачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Нефть перекачивали из погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, чья пресс-служба изначально сообщала о разливе на площади 200 квадратных метров. Позже благодаря спутниковым снимкам удалось установить, что площадь пятна от выброса горючего составила 80 квадратных километров.

12 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что утечка нефти не представляет угрозы для отдыхающих. Также, по его словам, ничто не угрожает морской флоре и фауне.