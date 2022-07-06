Юрист рассказала, за какие нарушения во дворе дома могут оштрафовать

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Во дворе многоквартирного дома существуют свои правила поведения. Например, нельзя курить и употреблять спиртные напитки в местах общего пользования. Штраф для нарушителей составит 50-100 рублей, он будет в три раза больше, если действия совершались на детской площадке. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко.

Мыть и чинить автомобили во дворе многоквартирного дома тоже запрещено — штраф составит 3-4,5 тысячи рублей. За парковку на проезжей части внутридомового пространства, если машина мешает вывозу мусора, можно заплатить штраф 1-3 тысячи рублей.

Самый высокий размер штрафа — от 100 до 200 тысяч рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебный автомобиль на детской площадке, отметила юрист. Если же авто частное, то штраф составит около 5 тысяч рублей.

Кроме того, штраф грозит тем, кто выгуливает крупных собак без поводка и намордника и допускает загрязнение животными придомовой территории. Даже клумбы с цветами, которые высажены без согласования с инстанциями могут оказаться нарушением, заключила Куденко, передает агентство «Прайм».

Юрист Василий Данилов напомнил россиянам о штрафах за перестановку в квартире. Он отметил, что делать самостоятельную перестановку техники во многих случаях, даже если речь не идет о переносе несущих стен, запрещается. Специалист подчеркнул, что сотрудники компаний жилищно-коммунального хозяйства обязаны сообщить о фактах нарушений в городскую жилищную инспекцию.