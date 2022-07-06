Аршавина уличили в просмотре порно во время матчей «Арсенала»

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Бывший игрок футбольных клубов «Зенит», лондонского «Арсенала» и российской сборной Андрей Аршавин смотрел порно в перерыве одного из матчей английской команды. Об этом рассказал экс-форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор.

Он сообщил, что во время одной из игр футболисты услышали подозрительные звуки во время перерыва. В раздевалке быстро поняли: кто-то стонет в кабинете медиков и массажистов, который находился по соседству.

— Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча, — рассказал спортсмен.

Адебайор отметил, что у него отличные отношения с Аршавиным, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

В мае футболист Андрей Аршавин решил высказать накопившиеся претензии в адрес бывшей гражданской жены Юлии Барановской. Сделал он это в прямом эфире «МатчТВ» во время обсуждения прошедшей игры «Спартак» — «Зенит». Поводом для разговора о семейных проблемах спортсмена стал его младший сын Арсений.