Самые неблагоприятные даты для свадьбы в июле 2022 года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Лето — один из самых популярных периодов, когда многие пары идут под венец. Связать свою судьбу с любимым человеком хочется в благоприятный день, когда Вселенная не сулит никаких дурных предзнаменований. Однако есть дни, когда свадебную церемонию лучше не устраивать, особенно в текущем месяце. «Вечерняя Москва» узнала у профессионального нумеролога Анны Новокрещевой, какие даты в июле неблагоприятны для заключения брака.

По словам эксперта, самыми неудачными днями для союза между парой во втором летнем месяце считаются даты 8, 19 и 28 июля.

Сочетание этих цифр символизирует ревность, возникновение конфликтов и недопониманий:

— 8 июля — это время Луны в Скорпионе. Если заключить союз в этот день, вы будете друг друга всю жизнь ревновать, даже если между вами тесная любовная связь и нет особо поводов для ревности. При этом 8 июля больше подходит для зачатия ребенка.

Эксперт предлагает перенести торжество на день, когда в дате меньше восьмерок.

19 июля — еще один период, когда первый зодиакальный знак, Овен, вступает в свои права и отрицательно воздействует на влюбленных. Он провоцирует пару на постоянные ссоры, выяснения отношений и конфликты, отметила эксперт.

Не время для официальной регистрации брака и 28 июля, так как сочетание указанных чисел не внушает доверия, поскольку несет деструктивную энергию. Заключенный в этот день брак, по словам нумеролога, долго не продлится. Семейная жизнь будет сопровождаться постоянными ссорами и скандалами, отметила эксперт.

А вот самыми удачными днями для свадебных церемоний считаются следующие даты: 1, 3, 10, 11, 12, 29 и 30 июля, добавила Новокрещева.