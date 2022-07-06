«Придется набить ему лицо»: депутат призвал Пугачеву «заткнуть рот» Галкину

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Депутат Госдумы Роман Худяков обрушился с критикой на покинувшего Россию юмориста и телеведущего Максима Галкина после его очередных высказываний и шуток в адрес родины. Он призвал Аллу Пугачеву наконец подать голос и «заткнуть рот» своему мужу.

— А где Алла Пугачева?! Каким образом ничтожный самовлюбленный дурак Галкин уничтожил великую советскую и российскую певицу? Где ее голос? Крикун заглушил песню! Если Примадонна не заткнет ему рот, придется лично набить ему лицо, чтобы он прекратил оскорблять наших героев, освобождающих Донбасс и Украину от неонацизма, — написал парламентарий в личном блоге.

Также Худяков напомнил, что сейчас артист перебрался в Юрмалу, где живет в особняке, арендованном Пугачевой. Депутат уверен, что шоумен в Россию не вернется. Он утверждает, что в настоящее время артист переоформляет свою недвижимость на имя супруги для дальнейшей продажи, сообщает издание StarHit.

На днях певец Данко предсказал дальнейшее будущее Максима Галкина на случай его возвращения в Россию. Он уверен, что артист здесь ответит за свои слова в адрес российской армии по закону. Данко довольно жестко прошелся по супругу Аллы Пугачевой. Он отметил, что знаменитость начал критиковать происходящее именно после бегства в Израиль. И, по его мнению, шоумен наговорил себе на срок.