Дождь и духота: врач объяснила, как пережить влияние капризов погоды

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

На этой неделе в столичном регионе ожидается непредсказуемая погода, когда жару будут дополнять дожди и грозы. О том, как пережить этот непростой сезон жителям мегаполиса, «Вечерняя Москва» узнала у врача-валеолога и терапевта Надежды Чернышевой.

По ее словам, при переменной погоде, когда зной сменяется влагой, тяжело приходится всем людям с сердечно-сосудистыми недугами. Чтобы избежать инсультов и инфарктов, врач рекомендовала перед началом «погодных скачков» непременно принять прописанные медиками препараты и избегать тяжелой физической деятельности:

— Если по прогнозам ожидается душная погода, людям с хроническими недугами лучше заранее пропить препараты, следить за давлением и соблюдать режим отдыха и сна. Не нужно напрягать себя лишней физической и умственной деятельностью.

Эксперт предупредила, что лучше не покидать дом в период с 11:00 до 15:00, когда солнце переходит в активную фазу, так как можно получить солнечный или тепловой удар. При этом сидеть весь день в помещении тоже не нужно — следует устраивать уличные прогулки на рассвете и после заката.

Врач посоветовала периодически выключать кондиционер и проветривать помещение, даже если на улице жара.

— Кондиционер, который работает весь день, — пояснила она, — гоняет один и тот же воздух. И вечером в помещении не останется кислорода. Поэтому я рекомендую устраивать проветривания, чтобы было чем дышать.

Чернышева отметила, что разница между температурой на улице и показателем при включенном кондиционере в комнате не должна превышать пяти градусов. Более того, струя от охлаждающего устройства не должна быть направлена на человека, чтобы избежать переохлаждения организма и простудных заболеваний.

— Если на улице плюс 30 градусов, то в комнате должно быть не меньше и не больше плюс 25 градусов, — пояснила медик.

Пережить непостоянство погоды позволят правильный питьевой режим, контрастный душ, диетический рацион и легкая одежда светлых оттенков. При выходе на улицу в солнечную погоду важно использовать солнцезащитные средства, чтобы защитить кожу от негативного воздействия ультрафиолета, заключила Чернышева.