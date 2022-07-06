Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать Договор о Шпицбергене

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас порекомендовал норвежским властям прочитать Договор о Шпицбергене.

Таким образом он прокомментировал заявление Норвегии о невозможности его расторжения.

— Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций, — заявил сенатор в Telegram-канале.

Клишас предупредил, что «российская провокация» может стать печальной реальностью для норвежского марионеточного правительства.

5 июля сообщалось, что Министерство иностранных дел Норвегии посчитало, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море является бессрочным.

29 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене. Запрос направило посольство РФ в Осло от имени треста «Арктикуголь». Грузы в поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии, а потом морским путем в Баренцбург.