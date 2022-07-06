Три трамвайных маршрута задерживаются на Измайловском проспекте

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловский проспект Карта всех событий

На Измайловском проспекте, между остановками «Метро Партизанская» и «Главная аллея», из-за дерева, которое наклонилось на контактную сеть, задерживаются маршруты трамваев № 11, 12 и 34. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 6 июля,

Уточняется, что маршруты временно изменены.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — сказано в сообщении департамента в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в Верхнем Сусальном переулке задерживаются трамваи двух маршрутов. Причиной стало ДТП на путях. Уточняется, что инцидент произошел в районе остановки «Курский вокзал». В результате аварии задерживались трамваи маршрутов № 45 и 26. На данный момент движение восстановлено.