Ефимов: ОЭЗ «Технополис «Москва» стала одним из лидеров рейтинга особых экономических зон России
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получила максимальную оценку эффективности деятельности за 2021 год от Министерства экономического развития РФ и возглавила рейтинг российских особых экономических зон технико-внедренческого типа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 6 июля.
— ОЭЗ столицы единственная стала лидером сразу по двум направлениям, ключевым с точки зрения экономической и социальной значимости: по объему привлеченных за год инвестиций, а также числу созданных рабочих мест. В 2021 году резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» направили в свои производства более 28 миллиардов рублей — это пятая часть от общей суммы инвестиций особых экономических зон страны и 38 процентов от вложений ОЭЗ технико-внедренческого типа, — отметил он.
В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что за прошлый год резиденты ОЭЗ инвестировали в свои производства в три раза больше, чем в 2020-м, а количество сотрудников предприятий достигло почти 8,5 тысячи человек.
Так, компании — резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» в прошлом году инвестировали 5,5 миллиарда рублей в высокотехнологичные производства, расположенные на площадке «Алабушево». Большая часть вложений была направлена на производителей медицинских изделий и лекарств.