Ефимов: ОЭЗ «Технополис «Москва» стала одним из лидеров рейтинга особых экономических зон России

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получила максимальную оценку эффективности деятельности за 2021 год от Министерства экономического развития РФ и возглавила рейтинг российских особых экономических зон технико-внедренческого типа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 6 июля.

— ОЭЗ столицы единственная стала лидером сразу по двум направлениям, ключевым с точки зрения экономической и социальной значимости: по объему привлеченных за год инвестиций, а также числу созданных рабочих мест. В 2021 году резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» направили в свои производства более 28 миллиардов рублей — это пятая часть от общей суммы инвестиций особых экономических зон страны и 38 процентов от вложений ОЭЗ технико-внедренческого типа, — отметил он.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что за прошлый год резиденты ОЭЗ инвестировали в свои производства в три раза больше, чем в 2020-м, а количество сотрудников предприятий достигло почти 8,5 тысячи человек.

Так, компании — резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» в прошлом году инвестировали 5,5 миллиарда рублей в высокотехнологичные производства, расположенные на площадке «Алабушево». Большая часть вложений была направлена на производителей медицинских изделий и лекарств.