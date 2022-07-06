Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные украинских разведчиков

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Хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала информацию о тысяче сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины.

Как уточнили в RaHDit, найти информацию о работниках ГУР хакерам помогли проблемы в защите сетей управления на острове Рыбальский в Киеве и методы анализа больших данных.

В число разведчиков, информацию о которых хакеры смогли раздобыть, попали представители посольских резидентур в Италии, Иране, Австрии, ЮАР и других странах, передает РИА Новости.

До этого российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные о 700 сотрудниках украинской службы безопасности. Достоверность информации подтвердил один из сотрудников российских специальных служб. Так, на информационном ресурсе группы под названием «Немезида» появились данные о сотрудниках СБУ с фотографиями, адресами проживания и номерами телефонов. По данным хакеров, некоторые сотрудники украинских спецслужб были судимы за приобретение наркотиков и увлекались азартными играми.