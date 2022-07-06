В Москве расширили сервис ранней помощи детям с особенностями развития

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Благодаря расширению столичного сервиса ранней помощи семьям с детьми с особенностями развития 600 матерей и отцов смогут получить поддержку в комплексной реабилитации ребенка в 12 учреждениях соцзащиты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 6 июля.

— За каждой семьей закреплен координатор, который поможет оформить документы, получить технические средства реабилитации, подобрать индивидуальную программу ранней помощи и поддержит в самых разных ситуациях. С детьми от рождения и до трех лет в рамках проекта занимается большая команда специалистов. <...> Проект продолжает поступательно развиваться. Услуги ранней помощи начали оказывать еще девять учреждений соцзащиты, — заявила Ракова.

По ее словам, еще на этапе женской консультации или родильного отделения город выявляет семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, и предлагает им помощь. Услугами ранней помощи можно также воспользоваться получив направление от педиатра в районной поликлинике или отправив онлайн-заявку через специальную форму на сайте сервиса.

Служба ранней помощи сотрудничает с 12 поликлиниками и 18 больницами столицы. С начала года специалисты соцподдержки оказали более 18 тысяч услуг, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова сообщила, что уже 22 федеральных и частных клиники столицы уже перевели процесс оформления справок о болезни ребенка (форма 095/у) в цифровой вид, при этом 39 медучреждений подали заявку на подключение к проекту.