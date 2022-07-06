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Стоимость овощей в Московской области снизилась

Ирина Игнатенко
Общество
Стоимость овощей в Московской области снизилась
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Цены на овощи снизились в Московской области. Как рассказали в областном Минсельхозпроде, это связано с увеличением объема производства собственных пищевых продуктов.

В настоящее время фермерские хозяйства региона начинают собирать первый урожай.

В связи с этим, цены снизились на помидоры, морковь, капусту, огурцы. Так, стоимость капусты снизилась на 20 процентов. Цены на помидоры снизились на 7 процентов, на морковь на 6 процентов.

Сообщается, что в Московской области осуществляется активная деятельность по импортозамещению товаров широкого потребления. Регион планирует самостоятельно производить подавляющее большинство необходимых продуктов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области реализуют около 120 проектов по импортозамещению, сообщает РИАМО.

Западные санкции ударили и по сельскохозяйственной отрасли. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как фермеры адаптируются к новым условиям и какие решения предлагает агробизнес для развития отрасли.

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