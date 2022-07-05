Поле экспериментов: Российские фермеры продолжают развиваться в условиях санкций

Агроном столичной экофермы Елена Миргород выращивает зелень и овощи. На предприятии используют цифровые технологии, которые помогают контролировать процесс созревания плодов / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Западные санкции ударили и по сельскохозяйственной отрасли. Возникли проблемы с поставками спецтехники и ее запчастей, покупкой иностранных семян. Теперь участники отрасли кардинально перестраивают свою работу. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как фермеры адаптируются к новым условиям и какие решения предлагает агробизнес для развития отрасли.

По итогам 2021 года на долю сельского хозяйства в России приходилось 4,5 процента ВВП страны. В конце прошлого года Минсельхоз прогнозировал, что площадь посевных увеличится. Однако сложная внешнеполитическая ситуация внесла серьезные коррективы в развитие рынка.

Первые промышленные успехи

По словам российского фермера Никиты Токмакова, главная проблема, с которой столкнулся сейчас агробизнес, — невозможность купить запчасти для иностранной техники, которой пользовались фермеры.

— Все остатки на складах разобраны, новых поставок не предвидится. Некоторые заказанные ранее машины застряли за границей из-за логистических проблем. А ряд иностранных компаний прекратил сотрудничество с россиянами, — рассказал Токмаков. — При этом нехватки семян, удобрений не чувствуется. Их мы заранее закупаем, задолго до посевной кампании. Если в следующем году связи с иностранными поставщиками не наладятся, то, возможно, случится дефицит важных деталей.

Тем не менее сидеть и ждать, когда грянет гром, российские фермеры не стали. По словам Никиты Токмакова, аграрии начинают постепенно переходить на отечественную технику.

— Мы не начнем уже завтра пользоваться только российскими машинами. Но сейчас, например, мне нужно купить комплектующие для тракторов и прицепных устройств. Раньше я заказывал их из-за рубежа. Но теперь поставки прекратились, и я связался с отечественными компаниями. Я сравниваю. Некоторые предприятия не были готовы к тому, что столько российских фермеров устремится к ним с заказами, поэтому они пока просто не справляются с объемом работы. Приходится ждать запчасти дольше. Но курс на импортозамещение есть. Однако понадобится время, чтобы все встало на рельсы, — считает Никита Токмаков.

По словам директора Центра развития финансовых технологий крупного российского банка Елены Батуровой, производство аграрных машин в России в 2020–2021 годах выросло на 46 процентов. И эта тенденция сохраняется.

— Сейчас доля отечественной техники на рынке составляет 51 процент. С какой скоростью эти показатели будут расти в дальнейшем, зависит от пересмотра логистических цепочек и установления новых партнерских связей в сфере поставок импортных компонентов. Ведь в производстве российской сельхозтехники все еще используют иностранные запчасти — трансмиссии, гидравлику, двигатели и подшипники. Чтобы производить их в России, требуется в первую очередь наладить промышленное станкостроение, а эта подотрасль, надо признать, пока хромает, — рассказала Батурова.

Тем не менее уже есть первые успехи. Например, российские инженеры создали полностью отечественные оросительные системы для полей.

— В России было лишь несколько заводов, которые производили их. Но в 2014 году, когда против нашей страны были введены первые санкции, возникли перебои с поставками. К тому же площади кукурузных, соевых полей в России за последние годы увеличились в десятки раз. У фермеров возникла серьезная нехватка оросителей, и отечественные компании удовлетворили их запрос, — считает генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов.

По его словам, в конце 2022 года станет окончательно ясно, каких технологий не хватает в российском сельском хозяйстве, и промышленность поймет, в каком направлении необходимо развиваться.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Цифровые технологии

Проблемы возникли и с использованием цифровых зарубежных сервисов, рассказал эксперт по промышленному интернету вещей Антон Жуменко. Например, российские аграрии часто подключали свои фермы к западным программам по управлению животноводческими и растениеводческими хозяйствами. Они позволяли вести автоматический учет поголовья скота с помощью ушных бирок, управлять энергетическими ресурсами.

Еще возникли проблемы с платформами управления и мониторинга перерабатывающего оборудования. Оно помогало держать связь с техникой, работающей в полях, регулировать ее движения дистанционно. Но теперь российские пользователи не могут продлить подписку из-за отключения нашей страны от международных платежных систем.

— Рано или поздно нам придется окончательно отказаться от западного программного обеспечения, в том числе и сельскохозяйственного. Поэтому сейчас крайне важно разрабатывать новые программы, интегрировать их с отечественной техникой, — говорит Жуменко.

А руководитель направления углубленной аналитики компании, которая занимается выращиванием, хранением и реализацией сельскохозяйственных культур, Николай Кащук считает, что отечественному Агрокомплексу сейчас не хватает оптимизационных технологий.

— Это устройства, которые позволят оптимально распределять удобрения, рассчитывать площадь распыления, — пояснил Николай Кащук. — Второе техническое направление, которое стоит развивать, — создание российских операционных систем, которые будут контролировать состояние сельхозтехники и оповещать владельца, когда необходимо заменить комплектующие. А еще очень важно развивать технологии мониторинга, которые позволят отслеживать развитие болезней растений, наличие вредителей в полях и следить за погодными условиями.

По его словам, в плане внедрения цифровых технологий сельское хозяйство в России пока отстающая отрасль. Нам предстоит пройти путь, который в других сферах мы преодолели лет пять-семь назад.

— Разработчикам можно просто брать технологические решения из других отраслей и проецировать эти идеи и на сельское хозяйство, — считает Николай Кащук.

По мнению Елены Батуровой, сейчас выстраивается положительная динамика в создании цифровых продуктов для аграриев.

— В первую очередь, у нас уже есть отечественные разработки, полностью сопровождающие процесс растениеводства. Хорошо зарекомендовали себя российские цифровые системы в области точного земледелия. Работают сервисы для управления стадами для животноводческих хозяйств, — добавила Елена Батурова.

Фото: Pixabay

Продуктами обеспечены

Россия уже несколько лет идет по пути импортозамещения. А сейчас эта сфера развивается семимильными шагами. Благодаря этому последствий от западных санкций в продовольственном секторе будет крайне немного.

— Об импортозамещении говорят с 2014 года, но фактически этот процесс начался значительно раньше. Изначально правительство сделало ставку на то, что Россия должна уйти от импорта основных продуктов питания. И теперь мы добились неплохих результатов. Производство сахара превысило внутреннее потребление еще в 2016 году. В 2019-м Россия вышла на полное самообеспечение свининой. Сейчас в нашей стране полностью закрыты потребности в мясе птицы и яйцах, а производство пшеницы к 2022 году превысило внутреннее потребление в 1,5 раза. Так что голода у нас точно не будет, — рассказала Елена Батурова.

К тому же в России налажено производство отечественных удобрений, которые помогают выращивать богатый урожай. В этой сфере западные компании уже уступили место российским фирмам.

— В нашей стране сформировался круг собственных производителей. В 2021 году, например, они произвели свыше 20 миллионов тонн минеральных удобрений. К тому же российские аграрии оценили качество продукции. Сейчас отечественные компании стремятся увеличить продажи своих товаров на внутреннем рынке, чтобы обеспечить фермеров всем необходимым, — отметил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, российские компании проводят вместе с фермерами и научными институтами эксперименты по использованию удобрений. У нас хорошо развиты сбытовые сети, располагающиеся в разных регионах страны в виде дистрибьюторских центров. А это не только склады, но и установки для смешивания удобрений, которые помогут подобрать самый подходящий состав для каждого вида почвы.

— Так что в этой сфере все очень даже неплохо. Западные компании сократили до минимума свое присутствие на нашем рынке. Это связано не столько с санкциями, сколько с тем, что их продукцию заместили российские производители. Определенные сложности есть со средствами защиты и их компонентами. Спрос на эту продукцию растет, что позволяет увеличивать объемы производства пестицидов в России. Заместить иностранные компании нам могут помочь партнеры из дружественных стран, которые заинтересованы в нашем рынке сбыта, — уточнил Леонид Хазанов.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Наплыв ценных кадров

Еще один вопрос, который возник в сельскохозяйственной отрасли в 2022 году, — как трудоустроить людей, которых уволили из зарубежных компаний в связи с закрытием их представительств в России.

— Отечественные сельскохозяйственные предприятия ждали хороших специалистов, и с уходом западных компаний они появились на рынке труда в большом количестве. И теперь работодатели с удовольствием берут на работу опытных квалифицированных профи, которых раньше очень не хватало. Так что у нас есть кому работать. А уж невыполненных задач — хоть отбавляй, — рассказала эксперт по трудовому законодательству Ирина Жуковская.

Кроме того, специалисты могут пройти курсы повышения квалификации и получить специальности, которые сегодня особенно востребованы в сельскохозяйственной отрасли.

— Такие программы есть, например в центрах занятости. Их реализуют в рамках национального проекта. Такие курсы дают людям возможность получить навыки в тех профессиях, которые сейчас наиболее востребованы, — сообщила Жуковская. — Однако чтобы переучиться, нужно будет потратить достаточно много времени и сил. Зато потом это окупится сполна. Особенно актуальны сейчас инженеры. В частности, нужны специалисты по настройке сельскохозяйственной техники на промышленных производствах и ее обслуживанию.

По мнению Ирины Жуковской, сейчас нужно активно информировать людей о существовании подобных программ переобучения. Ведь это не только хорошая возможность получить в будущем востребованную профессию и достойную оплату труда, но и способ помочь России справиться с возникшими из-за санкций проблемами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерна в 2022 году может составить 123 миллиона тонн, валовой сбор масличных культур — 22,6 миллиона тонн, сахарной свеклы — 41,5 миллиона тонн, картофеля — 6,8 миллиона тонн, овощей открытого грунта — 5,2 миллиона тонн.

Мяса в 2022 году планируется произвести около 16 миллионов тонн, молока — 32,5 миллиона тонн.

Дмитрий Патрушев уточнил, что яровой сев проведен на площади более 200 тысяч гектаров, подкормлены около 3 миллионов гектаров озимых. Общая посевная площадь должна составить 81,3 миллиона гектаров.

ЦИТАТА

Жан-Жак Руссо, (1712–1778) философ:

—Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться — вы зависите от других… Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу.

МНЕНИЕ

Погода благоволит

Александр Белолюбцев, заведующий Кафедрой метеорологии и климатологии Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева:

— Не только внешнеполитическая обстановка влияет на агробизнес. Сельское хозяйство сильно зависит от погодных условий. Но я уверен, что проблем с урожаем не возникнет. Главное для аграриев — пережить зиму. В 2022 году она была довольно снежной. Температура на 10 сантиметров под землей составляла 15–20 градусов. Для растений это великолепный показатель.

Температура в мае, когда началась посевная кампания, была ниже климатической нормы на 3–5 градусов. Из-за этого произошла небольшая задержка в развитии ростков, но в этом совсем нет ничего страшного. Гораздо более глобальная проблема — низкая рыхлость почвы. Из-за того что зима была теплой, земля не промерзла. Весной она стала плотной, тяжелой.

Аграриям приходилось применять специальную технику, чтобы разрыхлить почву. Вообще, благодаря технологиям можно максимально минимизировать последствия плохой погоды для урожая. Помню, как в 2010 году возникла жуткая засуха, которая привела к падению сельхозпроизводства почти на 10 процентов. Мы получили лишь 60 миллионов тонн урожая. Это очень мало. За десять лет технологии шагнули далеко вперед. Создано влагосберегающее оборудование, выведены засухоустойчивые сорта растений... Все это позволяет получить более стабильный урожай. Из года в год он все менее подвержен влиянию погодных условий.

А что касается внешнеполитического влияния, то, на мой взгляд, у российских аграриев могут возникнуть проблемы с покупкой семян. В нашей стране очень мало гибридных семян, почти все мы закупали за рубежом. Зато с удобрениями у нас нет проблем. Вопросы со спецтехникой тоже вполне решаемы.