«Там нечего делать»: Лоза — об отмене набора участников на Детское Евровидение

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Талантливым российским детям нечего делать на сцене европейского песенного конкурса. Так композитор и автор песен Юрий Лоза прокомментировал новость об отмене приема заявок на национальный отборочный тур 20-го международного детского конкурса Евровидение.

— Евровидение — это английский междусобойчик. Там нечего делать. Не зря этот конкурс давно называют «Англовидением». Абсолютно политический конкурс, на котором нет места российским детям, — заявил он в комментарии ФАН.

Лоза также добавил, что любой детский песенный конкурс опасен, просто потому что сильно влияет на здоровье ребенка. В таком возрасте голос еще не сформирован, а постоянные репетиции и выступления могут привести к тому, что ребенок потом не сможет петь.

Детское Евровидение пройдет в декабре в Армении. 5 июля стало известно, что прием заявок на национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе Детское Евровидение в 2022 году не будет проводиться, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого, передает Царьград.

В конце февраля ЕВС принял решение исключить Россию из конкурса Евровидение в 2022 году. Решение, как уточняется, приняли из-за беспокойства EBU о кризисе на Украине. Конкурс понесет репутационный ущерб, если Россия примет в нем участие.